Около 200 рейсов задержали и отменили в Шереметьево

В Шереметьево задержано и отменено более 200 рейсов на фоне атаки дронов на Московский регион. Во Внуково аналогичная ситуация коснулась свыше 75 вылетов и прилётов. Это следует из данных онлайн-табло.

Источник: Life.ru

Часть прибывающих самолётов перенаправили на запасные аэродромы. Причиной стали введённые временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в столичных авиагаванях.

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву.

Сейчас в Шереметьево ограничения полностью сняты. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Во Внуково и Домодедово пока сохраняется особый порядок. Приём и вылет осуществляются по согласованию.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. К счастью, никто не пострадал. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили более 500 БПЛА над регионами России.

