Четыре частных дома и три машины повреждены в Сергиевом Посаде из-за атаки БПЛА

В Сергиевом Посаде четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения после атаки беспилотника (БПЛА). Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.
По ее словам, повреждения возникли в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб.
Ероханова также призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
— Если вы стали свидетелем падения БПЛА, не подходите близко, не снимайте на телефон, при чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 112, — подчеркнула Ероханова в своем Telegram-канале.
Всего за ночь 17 мая средства ПВО сбили 556 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Ростовской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.