Новые поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае не дали результата

Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. В первый день операции специалисты прошли по склонам горных районов и проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров. Также были изучены участки вдоль троп и спуски вниз по склону.