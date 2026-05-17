Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ожидаемой грозы с дождем. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики уточнили, что в отдельных районах Подмосковья гроза прогнозируется с 12:00 по московскому времени и до конца суток. В Гидрометцентре отметили, что такой уровень предупреждения указывает на потенциально опасные погодные условия.
По данным метеорологов, гроза возможна и в Москве. Осадки ожидаются в промежутках с 15:00 до 18:00 по московскому времени, а также с 21:00 до полуночи. В столице может выпасть до пяти миллиметров осадков, передает ТАСС.
С началом новой недели температура воздуха в столичном регионе приблизится к 30-градусной отметке, а затем превысит ее. Кроме того, погода в регионе будет преимущественно солнечной и сухой.
В связи с жарой в МЧС посоветовали москвичам соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.