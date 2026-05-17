Сильный пожар произошел в котельной Арзамаса

В Арзамасе (Нижегородская область) произошёл сильный пожар: над городом поднялся столб чёрного дыма. По информации из Telegram‑канала «Арзамас 1578» над городом был виден густой столб чёрного дыма.
Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в котельной — объект расположен в районе железнодорожной станции «Арзамас‑1».
На место происшествия оперативно прибыли бригада МЧС, специалисты газовой службы и сотрудники скорой помощи.
На текущий момент данных о пострадавших не поступало. Официальные источники пока не предоставили комментариев о причинах и масштабах возгорания — ситуация остаётся на контроле экстренных служб.
Ранее мужчина погиб при пожаре в Кстовском районе.
