Челябинский медработник отдал мошенникам валютные накопления на 4 миллиона рублей

Всё началось с подозрительного СМС со ссылкой. Мужчина перешёл по ней, после чего ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они заявили, что необходимо срочно «подтвердить законность» накоплений, иначе челябинцу якобы грозит уголовная ответственность.
Под давлением и в состоянии паники потерпевший снял деньги в банке и лично передал пачки валюты курьеру мошенников.
По факту произошедшего в отделе полиции «Советский» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В городском УМВД напоминают: сотрудники государственных ведомств никогда не требуют переводить деньги, обналичивать сбережения или передавать их курьерам. При подозрительных звонках и сообщениях лучше сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.