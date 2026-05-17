Челябинский медработник отдал мошенникам валютные накопления на 4 миллиона рублей

В Челябинске сотрудник одного из медучреждений стал жертвой телефонных мошенников и лишился валютных сбережений, которые копил около 15 лет. После общения с аферистами мужчина передал им иностранную валюту на сумму примерно 4 миллиона рублей в пересчёте на рубли. Об этом рассказали в полиции.

Источник: Pchela.News

Всё началось с подозрительного СМС со ссылкой. Мужчина перешёл по ней, после чего ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они заявили, что необходимо срочно «подтвердить законность» накоплений, иначе челябинцу якобы грозит уголовная ответственность.

Под давлением и в состоянии паники потерпевший снял деньги в банке и лично передал пачки валюты курьеру мошенников.

По факту произошедшего в отделе полиции «Советский» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В городском УМВД напоминают: сотрудники государственных ведомств никогда не требуют переводить деньги, обналичивать сбережения или передавать их курьерам. При подозрительных звонках и сообщениях лучше сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.