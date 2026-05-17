Пострадавший из-за атаки БПЛА в Химках находится в больнице

В подмосковных Химках после ночной атаки беспилотников один человек госпитализирован в местную клиническую больницу. Также зафиксирован один погибший, сообщила глава городского округа Инна Федотова.
«Прошедшей ночью Московский регион подвергся крупной атаке БПЛА, в микрорайоне Старбеево в результате падения БПЛА на частный дом погибла женщина, также пострадал один человек — он госпитализирован в Химкинскую клиническую больницу», — проинформировала Федотова.
Чиновница заверила, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. О характере травм, степени тяжести и состоянии пациента информации нет.
Напомним, что Минобороны РФ сбили за ночь над территорией России 556 БПЛА. В результате атаки на московский регион в Москве пострадали 12 человек. Еще 3 человека погибли в Московской области: двое погибших — жители деревни Погорелки городского округа Мытищи. Также погибла женщина в микрорайоне Старбеево в Химках, где дрон влетел прямо в частный дом.