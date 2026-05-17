Подростка задержали за покушение на диверсию в Новосибирске

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело за попытку поджога вагона на станции Инская, которую предпринял подросток. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

По данным следствия, 17-летнего юношу подговорили совершить преступление неизвестные «кураторы». По их указанию, подросток купил горючую жидкость и отправился на станцию Инская. Там он облил стоявший на рельсах вагон и попытался устроить пожар. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Мальчик сам связался с полицией и рассказал о произошедшем.

Возбуждено дело о покушении на диверсию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Брянке юношу отправили в колонию за хранение гранат и патронов.

