В Краснодарском крае поезд Адлер — Нижневартовск врезался в автомобиль

Водитель авто погиб после столкновения с поездом на Кубани.

Источник: Южная транспортная прокуратура

Южная транспортная прокуратура сообщила о столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Краснодарском крае.

ЧП произошло 17 мая между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги. Автомобиль выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом.

В результате столкновения водитель автомобиля погиб. Схода подвижного состава не допущено.

«Исполняющий обязанности Краснодарского транспортного прокурора координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.