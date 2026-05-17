В Краснодарском крае поезд Адлер — Нижневартовск врезался в автомобиль

Южная транспортная прокуратура сообщила о столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Краснодарском крае.
ЧП произошло 17 мая между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги. Автомобиль выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом.
В результате столкновения водитель автомобиля погиб. Схода подвижного состава не допущено.
«Исполняющий обязанности Краснодарского транспортного прокурора координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.