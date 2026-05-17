Угроза БПЛА почти не сказалась на работе аэропорта Пулково

Действовавший в Ленобласти ночью и утром 17 мая режим воздушной опасности не скахался на работе аэропорта Пулково. Это следует из онлайн-табло.
Самолёты прилетали в Петербург по графику и так же отправлялись. Отмены и задержки были, но они не сказались на работе воздушной гавани. Правда, напомним, что ранее представители аэропорта предупредили пассажиров о возможных корректировках расписания в Москву и Калининград. Это произошло на фоне режима воздушной опасности.
Режим БПЛА-опасности действовал в Ленобласти ночью и ранним утром 17 мая. Как сообщил в соцсетях губернатор Александр Дрозденко, все воздушные цели были поражены за пределами региона.
