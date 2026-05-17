Часть Запорожской области осталась без света после ночных атак ВСУ

«Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — говорится в сообщении Балицкого в мессенджере «Макс».
По его словам, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать напряжение в сетях электроснабжения.
Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области было зафиксировано повреждение детской площадки после инцидента с беспилотником. Пострадавших среди нет. Боеприпас был сброшен с БПЛА вблизи жилой застройки. В результате взрыва повреждена инфраструктура для детей, расположенная рядом с домами.
