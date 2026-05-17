Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 30 дронов над восемью регионами России за два часа

Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 дронов самолётного типа утром 17 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Массированный перехват вели в промежутке с семи до девяти часов по Москве. За этот период дежурные расчеты нейтрализовали летевшие со стороны Украины цели.

В военном ведомстве уточнили географию работы защитных систем. Аппараты подавляли над территориями Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областей.

Удары также отражали в небе над Московским регионом и Краснодарским краем. Помимо этого, средства ПВО задействовали в Республике Крым. Часть летательных объектов перехватили и ликвидировали над акваторией Азовского моря.

О пострадавших или разрушениях на земле в сводке оборонного ведомства не сообщается. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что ночная атака дронов на Москву стала самой крупной за год. Было сбито 120 беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше