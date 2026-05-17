Оксана Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей

Блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех рублей по налогам и обязательным отчислениям. Об этом стало известно из материалов налоговой службы.
По данным агентства, на 16 мая задолженность Самойловой перед налоговыми органами превышала 3,3 миллиона рублей. Еще более 714 тысяч рублей составили обязательные отчисления в Роскомнадзор за распространение рекламы в интернете.
Кроме того, как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, в отношении блогера возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа. Он связан с несвоевременным предоставлением сведений об ИП в органы Социального фонда.
Также сообщается, что счета компании «Фэмэли Фест», где Самойлова является руководителем и учредителем, были заблокированы налоговой. По данным сервиса «БИР-Аналитик», причиной стало непредоставление расчета сумм налога на доходы, а ограничения действуют с сентября 2024 года.
Ранее Mash сообщил, что певица Полина Гагарина якобы задолжалаФедеральной налоговой службе больше 10 миллионов рублей. По данным источника, если певица продолжит игнорировать требования налоговой, то счета трех ее компаний могут заблокировать.