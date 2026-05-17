Неизвестные вынудили студентку из Башкирии взять кредит

Студентка колледжа из Башкортостана под влиянием мошенников взяла кредит на своего отца в размере 477 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по республике в Telegram-канале.
По данным ведомства, с 18-летней девушкой связался неизвестный, представился курьером, и под предлогом получения посылки выведал у нее паспортные данные и код из СМС.
После этого студентка получила уведомление, в котором говорилось, что кто-то якобы вошел в ее аккаунт на Госуслугах. К нему же был добавлен номер «горячей линии», по которому девушка и позвонила. Ей ответил мужчина, сказал, что мошенники на ее родителей пытаются взять кредит, после чего деньги отправят на счет недружественных государств.
Студентка, в попытке «спасти отца», оформила на него заем, используя для этого мобильное приложение. В итоге, 477 тысяч рублей, полученных по займу, были переведены ею через банкомат на счета, предоставленные мошенниками под видом «безопасных».
После этого девушка решила рассказать обо всем родителям.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
