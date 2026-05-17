Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар остался без электроснабжения. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
6 мая Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по зданию администрации Энергодара и жилой застройке. Соответствующие атаки произошли в период объявленного Киевом «перемирия». Запорожская АЭС ударам не подвергалась.
До этого в Кировском районе Донецка произошло аварийное отключение 11 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались около 2,5 тысячи абонентов.