Осторожно, легкие деньги! За подработку грозит до 5 лет колонии

Правоохранители и силовики Волгоградской области задержали пособника мошенников. Еще один житель региона в погоне за легкими деньгами стал фигурантом уголовного дела. Совсем еще молодому человеку грозит до пяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей. Организаторы аферы при этом останутся безнаказанными. Что грозит этому и другим пособникам мошенников и дропперам, предоставляющим свои банковские карты в распоряжение аферистов, в материале «АиФ-Волгоград».
Студент на крючке: как волгоградец стал пособником аферистов.
Волгоградец, которого задержали полицейские, обучался в одном из местных вузов. С мошенниками он связался через один из мессенджеров.
«20-летний студент нашел объявление о подработке. Общаясь с виртуальным работодателем, он понял, что становится участником преступной схемы. В его обязанности входило приобретать сим-карты, сообщать куратору их номера и дистанционно подключать к своему ноутбуку, который он использовал как абонентский терминал пропуска трафика», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Впоследствии аферисты использовали номера полученных от волгоградца сим-карт для обманных схем и кражи средств у жителей России.
О том, чем занимается волгоградский студент, стало известно сотрудникам управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вместе с коллегами из регионального УФСБ и следователями ГСУ волгоградского полицейского главка они установили и 7 мая задержали парня. Ему вменяют ч. 2 ст. 274.3 УК РФ — «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Положение молодого человека осложняется тем, что действовал он в группе по предварительному сговору.
По данным следствия, незаконной деятельностью он занимался в течение месяца, получая в день около трех тысяч рублей. Однако теперь ему грозит до пяти лет колонии. Когда его задержали, он во всем сознался.
«Полицейский» позвонил бабушке: курьер забрал 700 тысяч.
Прежде волгоградские полицейские задержали курьера, переводившего денежные средства мошенникам. Им оказался 39-летний житель ДНР. Увидев объявление о дополнительном заработке, он забрал у 92-летней волгоградки 200 тысяч рублей, которые перевел на счета, указанные его «работодателем».
Мужчина обобрал жительницу Дзержинского района. Прежде ей позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что знакомая пенсионерки совершила ДТП. Чтобы она избежала уголовной ответственности, необходимы деньги, убедил он пожилую женщину. Передать их она должна была курьеру. В этой роли и выступил задержанный.
Пенсионерка по доброте душевной передала мужчине все имеющиеся у нее сбережения — 700 тысяч рублей. Суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Столько же может провести в колонии другой курьер мошенников, который скрывался в другом регионе. Его жертву — 20-летнюю волгоградку — в течение нескольких дней обрабатывали сообщники 20-летнего жителя Смоленска.
Они звонили ей, представляясь сотрудниками налоговых органов и силовых структур, и сообщали, о переводе ею средств в недружественное государство. Аферисты смогли убедить девушку: чтобы избежать уголовной ответственности, она должна передать все свои деньги для перевода на «безопасный счет».
«Когда девушка пояснила, что у денег у нее нет, а есть лишь золотые украшения, злоумышленники убедили пострадавшую срочно сдать их для декларирования, что она и сделала», — поясняют в пресс-службе регионального главка МВД.
Когда волгоградка поняла, что обманута, она обратилась в полицию. Соучастника мошенников задержали в Воронежской области, когда ровесник своей жертвы направлялся на поезде в Москву. При себе у него была только часть похищенного — остальное он успел продать.
Дропперы в зоне риска: суды заставляют возвращать чужие деньги.
Наказание ждет не только курьеров мошенников, но и дропперов, которые предоставляют свои банковские карты аферистам.
Так, житель Кемерово Иван З. вернет волгоградской пенсионерке Валентине О. не только полученные от нее 250 тысяч рублей, но и проценты за пользование чужими средствами — 45 034 рубля. Такое решение вынес Даниловской райсуда Волгоградской области.
«20 марта женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником “Волгоградэнергосбыта”. Под предлогом замены счетчика, он получил доступ к личному кабинету абонента на сайте “Госуслуги”. Далее пенсионерке поступил новый звонок — ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и она должна обезопасить деньги, которые хранятся на ее счетах — перевести на безопасный счет», — рассказывают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Валентина О. перевела через банковский терминал 250 тысяч рублей на номер названной ей банковской карты. Когда она поняла, что обманута, и обратилась в полицию, правоохранители выяснили — карта принадлежит жителю Кемерово Ивану З.
Деньги с карты сняли мошенники. Но. Как постановил суд, вернет их волгоградке ее владелец, который предоставил данные карты аферистам. Так предусмотрено законом: полученные на его карту средства расцениваются как неосновательное обогащение и подлежат возврату.
Такое же решение принял Клетский райсуда Волгоградской области в отношении дроппера из Санкт-Петербурга Александра С. — на оформленную на него карту поступили средства многодетной матери Анны А., которая стала жертвой телефонных мошенников.э.
А местный дроппер — житель Жирновского района Волгоградской области Валентин П. — отдаст 556 тысяч рублей жителю Владивостока Валерию Е. — его также обманули мошенники.
Цифры ЦБ: сколько денег крадут и что блокируют.
По данным волгоградского отделения Центробанка России, за первый квартал 2026 года банки страны отразили почти 16,8 миллионов попыток мошеннических операций. Удалось предотвратить кражу 1,8 триллиона рублей.
Всего же такого рода транзакций, о которых заявили в банки их клиенты, было за это время 495,8 тысячи. Общий объем похищенных средств составил 7,4 миллиарда рублей.
«При этом финансовые потери у физических лиц снизились на 10,2% по сравнению с IV кварталом 2025 года», — подчеркивают в пресс-службе ВО ЦБ РФ.
Мошенники, похоже, переключаются с простых россиян на сотрудников организаций — с января по марь наблюдался всплеск компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения на юрлица.
«Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленники получали дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло им переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций», — уточняют Центробанке.
За это время Банк России направил операторам связи данные о 8,3 тысячи телефонных номеров, которые использовали мошенники. ЦБ РФ инициировал блокировку 10,5 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
Волгоградцев просят быть бдительными и не доверять звонкам с незнакомых номеров и сообщениям от неизвестных адресатов в электронной почте.