В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

Из-за сухой и жаркой погоды резко возрастает угроза крупных ландшафтных и лесных пожаров. Спасатели предупреждают, что огонь может легко перекинуться на жилые дома и дачные постройки, а дым от возгораний рискует парализовать движение на местных и федеральных трассах. Муниципальные власти уже получили поручение срочно провести профилактические меры, чтобы не допустить ЧП.