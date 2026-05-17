Замена домофонов за 1 миллион. Приморцы вновь стали жертвами мошенников

В Приморском крае отмечены очередные случаи телефонного мошенничества. Так, две жительницы Уссурийска перевели на счета злоумышленников 950 и 150 тысяч рублей. Якобы, за замены домофона. Также преступники в последнее время часто стали представляться по телефону своим жертвам сотрудниками Государственной фельдъегерской службы.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в отделение полиции Уссурийска обратились женщины 48-ми и 64-х лет. Их заявления были написаны словно «под копирку».
Так, в ОМВД России по городу Уссурийску поступило сразу два заявления от граждан, которые попали под воздействие злоумышленников, использующих мошенническую схему с заменой домофона.
Звонок по телефону о необходимости замены домофона и ключей к нему. Просьба продиктовать код из смс-сообщения. Потом ложное сообщение о том, что взломан аккаунт пользователя на сайте Госуслуги. И требование мошенников перевести деньги на «безопасный счёт». В итоге одна из пострадавших потеряла почти миллион рублей личных накоплений, другая женщина лишилась 150 тысяч.
«Полиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, представители социальных фондов, специалисты банков, работники почты и ЖКХ никогда не звонят гражданам с просьбой продиктовать им личные данные и смс-коды», — сообщает пресс-служба полиции Приморья.
Также в последние дни много случаев, когда злоумышленники представляются сотрудниками фельдъегерской службы. Людям рассказывают о необходимости «декларации наличных», «проверке средств» и других несуществующих процедурах.
Власти и правоохранительные органы ещё раз призывают граждан быть бдительными и не доверять таким сообщениям.