В Самарской области извлекли водителя из разбитой «семерки»

В Самарской области 16 мая произошло ДТП. В Ставропольском районе на дороге 36К-578 около села Кирилловка столкнулись два автомобиля. После удара ВАЗ 2107 съехал в кювет. Водитель оказался заблокирован в салоне. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
«В 11:45 на место направили сотрудников службы из Тольятти. С помощью гидравлического инструмента они удалили среднюю стойку и спинку сидения, расширили дверной проем. Зажатую ногу высвободили и на спинальном щите извлекли пострадавшего из машины», — рассказали в ведомстве.
В 13.35 водителя передали врачам скорой помощи. На месте работали три спасателя. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.