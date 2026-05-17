В Михайловке задержали мошенника, обманувшего жителя на 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска из Михайловки Волгоградской области задержали предполагаемого организатора мошенничества с «безопасным счётом», жертвой которого стал 40-летний местный житель.

Полицейские из города Михайловки раскрыли мошенничество, совершённое более 1,5 лет назад. Как сообщили в региональном главке МВД, в ходе расследования уголовного дела оперативникам удалось выйти на след 24-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который, по версии следствия, координировал действия дроппера и скрывался за пределами Волгоградской области.

В сентябре 2024 года 40-летнему жителю Михайловки начали поступать звонки от незнакомцев. Они представлялись сотрудниками силовых ведомств и пугали собеседника тем, что его сбережения якобы могут уйти во вражеское государство. Под предлогом декларирования средств и пресечения нелегального перевода мужчину убедили перечислить накопления свыше 1 миллиона рублей на так называемый «безопасный счёт».

Следователи местного отдела МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники уголовного розыска сначала вычислили и задержали 22-летнюю жительницу Краснодара, выполнявшую роль дроппера. Её заключили под стражу, а дальнейшее расследование позволило установить фигуру дроповода — им оказался 24-летний мужчина из Кабардино-Балкарии.

Для его задержания оперативники выехали по месту жительства подозреваемого. В ведомстве отметили, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

