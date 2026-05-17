Жительница подмосковной Лобни пострадала в результате атаки ВСУ

Жительница подмосковной Лобни получила ранения при ночной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила глава городского округа Анна Кротова.
Женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, был развернут оперативный штаб, в работе которого задействованы все экстренные службы.
— Повреждения получили около пяти многоквартирных домов — в основном выбиты окна в квартирах и на балконах. Также повреждено порядка 20 автомобилей, — добавила она в своем Telegram-канале.
В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате крупной атаки дронов на регион, которая началась с трех часов ночи, есть погибшие и пострадавшие.
16 мая ВСУ также попытались ударить по территории ЗАЭС с помощью беспилотника. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал.