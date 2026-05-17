В подмосковной Лобне при атаке БПЛА пострадала женщина, повреждены многоэтажки

Жительница Лобни пострадала при ночной атаке БПЛА на столичный регион. В результате падения обломков в городе повреждены пять многоквартирных домов и два десятка автомобилей. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова.

«К счастью, обошлось без погибших, — написала глава округа в Telegram. — Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения».

Горожанам, чье имущество было повреждено во время атаки, пообещали оказать помощь. В Лобне развернули оперативный штаб.

При массированной атаке беспилотников на Московскую область минувшей ночью в регионе погибли три человека. На подлете к столице сбили около 80 дронов, сообщал мэр Сергей Собянин. В Москве пострадали 12 человек — преимущественно возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Всего за ночь, до 7:00 мск, средства ПВО сбили над российскими регионами 556 БПЛА. Еще 30 дронов перехватили до 9:00 мск.

