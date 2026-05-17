В Самарской области ищут пенсионера с внуком, пропавших в лесу

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости. Полиция Самарской области разыскивает пожилого мужчину с 4-летним внуком, предположительно, пропавших в лесной местности в районе села Новый Буян, сообщили в региональном ГУМВД.

Источник: РИА Новости

По данным главка, пропали без вести Олег Барышников 1944 года рождения и его 4-летний внук Макар Шинкарев. В субботу на автомобиле Lada Largus они уехали из дома в Советском районе Самары в направлении села Новый Буян Красноярского района. До настоящего времени их точное местонахождение неизвестно.

«Сотрудникам самарской полиции несколько раз удалось установить телефонную связь с разыскиваемым мужчиной, но в ходе разговора он из-за дезориентации не смог четко указать свой маршрут и местонахождение, дать какие-либо ориентиры. Предположительно, пожилой мужчина и его внук могли заблудиться в лесном массиве в непосредственной близости от села Новый Буян», — написало ГУМВД в канале на платформе «Макс».

Полиция также направила ориентировки волонтерам. Уточняется, что мужчина с внуком могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ63.

«Просим всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении разыскиваемых или видел указанный автомобиль, в том числе в районе села Новый Буян и прилегающих территориях, незамедлительно сообщить в полицию или поисковый отряд: 89397113377, 89879523202, 8 (846) 921−76−40 или 112, 102», — добавили в полиции.