В Самарской области ищут пенсионера с внуком, пропавших в лесу

По данным главка, пропали без вести Олег Барышников 1944 года рождения и его 4-летний внук Макар Шинкарев. В субботу на автомобиле Lada Largus они уехали из дома в Советском районе Самары в направлении села Новый Буян Красноярского района. До настоящего времени их точное местонахождение неизвестно.
«Сотрудникам самарской полиции несколько раз удалось установить телефонную связь с разыскиваемым мужчиной, но в ходе разговора он из-за дезориентации не смог четко указать свой маршрут и местонахождение, дать какие-либо ориентиры. Предположительно, пожилой мужчина и его внук могли заблудиться в лесном массиве в непосредственной близости от села Новый Буян», — написало ГУМВД в канале на платформе «Макс».
Полиция также направила ориентировки волонтерам. Уточняется, что мужчина с внуком могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ63.
«Просим всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении разыскиваемых или видел указанный автомобиль, в том числе в районе села Новый Буян и прилегающих территориях, незамедлительно сообщить в полицию или поисковый отряд: 89397113377, 89879523202,