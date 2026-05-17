ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения на фоне вспышки эболы в Демократической Республике Конго и Уганде объявила международную чрезвычайную ситуацию, следует из заявления ВОЗ.

Источник: Sputnik.by

В организации заявили, что ситуация со вспышкой эболы, вызванной вирусом Bundibugyo, в ДР Конго и Уганде «представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», однако не достигает уровня пандемии.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, в ДР Конго лабораторно подтверждено 13 случаев заболеваний — четыре человека умерли.

Также выявлено 246 неподтвержденных случаев, власти проверяют сообщения о возможной гибели еще 65 человек.

В Уганде объявили режим повышенной готовности. Точные масштабы распространения инфекции и число заболевших остаются неизвестными.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014—2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.

