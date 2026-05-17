ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014—2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.