ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола

В организации заявили, что ситуация со вспышкой эболы, вызванной вирусом Bundibugyo, в ДР Конго и Уганде «представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», однако не достигает уровня пандемии.
По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, в ДР Конго лабораторно подтверждено 13 случаев заболеваний — четыре человека умерли.
Также выявлено 246 неподтвержденных случаев, власти проверяют сообщения о возможной гибели еще 65 человек.
В Уганде объявили режим повышенной готовности. Точные масштабы распространения инфекции и число заболевших остаются неизвестными.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2014—2016 годах и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Ее жертвами стали свыше 11 тысяч человек.