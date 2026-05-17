Самарчанка украла деньги со счёта мужчины после их знакомства в баре

В ходе опроса заявитель пояснил, что 8 марта текущего года находился в одном из заведений на Заводском шоссе, где распивал спиртные напитки. Там он познакомился с компанией местных жителей и попросил одну из новых знакомых сходить в ближайший магазин за сигаретами. Женщина выполнила просьбу и, вероятно, не вернула банковскую карту, но он не обратил на это внимания. Через некоторое время, находясь дома, обнаружил списание средств с расчетного счета и обратился в полицию за помощью.