МВД предотвратило вывоз металла из Беларуси

По данным ведомства, инцидент произошел в Толочинском районе на трассе М1 Брест — Минск — граница России. Там был задержан грузовик Renault, которым управлял 55-летний житель Светлогорска.
При осмотре транспортного средства было обнаружено порядка 20 тонн лома черных и цветных металлов общей стоимостью свыше 35 тысяч рублей. При этом сопроводительных документов на груз не было.
Участие в задержании приняли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Витебска при силовой поддержке ОМОНа.
«Мужчина планировал реализовать груз в Российской Федерации», — сказал начальник ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска Сергей Новиков.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Беларуси. Ему грозит штраф с конфискацией груза.