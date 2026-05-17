Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предотвратило вывоз металла из Беларуси

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Правоохранители Беларуси пресекли попытку вывоза лома черных и цветных металлов за пределы страны, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, инцидент произошел в Толочинском районе на трассе М1 Брест — Минск — граница России. Там был задержан грузовик Renault, которым управлял 55-летний житель Светлогорска.

При осмотре транспортного средства было обнаружено порядка 20 тонн лома черных и цветных металлов общей стоимостью свыше 35 тысяч рублей. При этом сопроводительных документов на груз не было.

Участие в задержании приняли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Витебска при силовой поддержке ОМОНа.

«Мужчина планировал реализовать груз в Российской Федерации», — сказал начальник ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска Сергей Новиков.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Беларуси. Ему грозит штраф с конфискацией груза.