В Красноярске племянница украла у тети более 280 тысяч рублей

22-летняя жительница Красноярска пойдет под суд за кражу более 280 тысяч рублей у родственницы. По версии краевого МВД, с августа по ноябрь 2025 года молодая мама жила со своим ребенком у тети в квартире и через банковское приложение переводила себе деньги потерпевшей.