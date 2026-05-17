Женщина умерла на станции минского метро

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Женщина скончалась в метро на станции «Юбилейная площадь», об этом сообщает «Минск-Новости».

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне.

Как рассказали в УСК по Минску, 79‑летней пассажирке столичной подземки внезапно стало плохо. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

«Медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти женщину не удалось», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что смерть не носит криминальный характер.

По факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на минувшей неделе на станции «Площадь Якуба Коласа» скончался 60-летний мужчина. Пассажиру внезапно стало плохо, когда он находился в вагоне. Очевидцы помогли ему выйти из поезда и вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину медикам не удалось.