Женщина умерла на станции минского метро

Инцидент произошел накануне.
Как рассказали в УСК по Минску, 79‑летней пассажирке столичной подземки внезапно стало плохо. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.
«Медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти женщину не удалось», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что смерть не носит криминальный характер.
По факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее на минувшей неделе на станции «Площадь Якуба Коласа» скончался 60-летний мужчина. Пассажиру внезапно стало плохо, когда он находился в вагоне. Очевидцы помогли ему выйти из поезда и вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину медикам не удалось.