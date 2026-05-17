Бастрыкин ждет доклад по делу о смерти трехмесячного ребенка в Уфе

Ребенок был дома с отцом.

Источник: Соцсети

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад по делу о смерти трехмесячного ребенка в Уфе.

Напомним, тело мальчика обнаружено в квартире дома на ул. Лесунова. Он был дома с отцом, который сам вызвал скорую утром 16 мая. Признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Однако известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

СК в Башкирии возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.