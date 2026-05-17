Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На высоте 2600 метров: экстренную медпомощь оказали пожилому туристу в горах Алматы

В алматинских горах сотрудники МЧС оказали медицинскую помощь туристу и спустили его с горы, сообщает Zakon.k.z.

Источник: МЧС РК

Как сообщили в МЧС, 17 мая 2026 года в Бостандыкском районе, в районе поляны Терра выше водопада «Девичьи слезы», от мужчины 1963 года рождения поступило сообщение о том, что ему стало плохо и требуется помощь спасателей для спуска с горной местности.

На место происшествия незамедлительно направились спасатели МЧС, сотрудники контрольно-спасательного пункта Большого Алматинского ущелья (КСП БАУ), Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи.

«Спасатели оперативно обнаружили мужчину, оказали необходимую помощь и организовали его безопасный спуск. После эвакуации пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра». МЧС РК.

МЧС напоминает, что перед выходом в горы важно учитывать состояние здоровья, погодные условия и обязательно сообщать близким о маршруте следования.

В начале мая в горах Алматы подросток сорвался с обрыва и получил травму.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше