В аэропорту Краснодара задерживаются 15 рейсов

Также задерживаются рейсы «Победы» до Стамбула, «Ю-тэйр» — до Внуково, «Аэрофлота» — до Шереметьево, «Уральских Авиалиний» — до Домодедово и Антальи, а также ряда других авиакомпаний на внутренних и международных сообщениях.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара «в целях обеспечения безопасности полетов» были введены 17 мая в 6:46 утра. Ограничения были сняты в 7:16. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, возможны незначительные корректировки расписания полетов.
«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Также, рекомендуем следить за информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на нашем онлайн-табло, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта», — говорится в официальном сообщении.