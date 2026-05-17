Из-за атаки вражеских дронов на Москву в Омске задержались два авиарейса

Пострадало расписание рейсов «Аэрофлота» и «Победы».

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 17 мая, в Омском аэропорту имени Карбышева произошла задержке двух рейсов до Москвы. Таковы данные онлайн-табло порта.

До 13:10 часов отложили рейс перевозчика «Победа», который по расписанию должен был вылететь в 5:10 в аэропорт «Шереметьево». В итоге в 13:10 он все же вылетел.

А лайнер «Аэрофолота», вылетавший по плану 8:05, задержали до 19:00, регистрация там уже при этом закончена.

Еще два рейса в Москву, но в аэропорт «Домодедово», на 6:30 и 6:55, вылетели хоть и с опозданием на 19 и 35 минут соответственно.

Рейс в Петербург компании «Россия» вылетел вместо 6:00 в 6:40.

Причина задержек рейсов в Москву, скорее всего, в ограничениях, вводимых из-за атак столицы беспилотниками со стороны враждебного киевского режима.

Ранее КП сообщила, что в аэропорту «Шереметьево» произошло падение обломков дрона, разрушений и пострадавших нет.