В Петербурге микроавтобус сбил двух девочек, проезжавших на самокате на красный

В Петербурге «Форд Транзит» влетел в двух девочек на самокате, которые проезжали по «зебре» на красный сигнал светофора. Все произошло вечером в субботу, 16 мая на улице Орджоникидзе в направлении от Витебского проспекта. За рулем микроавтобуса находился 56-летний мужчина. Водитель не успел среагировать, когда школьницы выехали ему под колеса.