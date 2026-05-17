На Дону обломки БПЛА повредили крышу строения детского лагеря

Утром и днём 17 мая ПВО отразили воздушную атаку врага на регион. Об этом сообщил глава Дона Юрий Слюсарь в своих соцсетях. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. На земле не обошлось без последствий. Погибших и пострадавших нет. В селе Натальевка Неклиновского района обломки БПЛА повредили крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе. Возгорания не произошло. В момент инцидента на базе проходило мероприятие — никто из участников не пострадал. На месте работают оперативные службы, при необходимости всем окажут помощь. Ситуация остаётся на личном контроле главы региона.