В Новосибирской области за сутки произошло 24 пожара

— Днем 16 мая поступило сообщение о пожаре на дачном участке в поселке Рыбачий Коченевского района. К моменту прибытия пожарных горели садовый дом и баня. Огнеборцы справились с открытым горением за 17 минут. В тушении участвовали три человека и две единицы техники. В результате пожара повреждены дом и баня на общей площади 44 квадратных метра. Хозяин участка получил ожог лица, но от госпитализации отказался, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.