В Новосибирской области за сутки произошло 24 пожара

За последние сутки в Новосибирской области пожарные потушили 24 возгорания, из них 14 случаев пришлось на горение мусора и сухой травы. Один человек получил травмы.
— Днем 16 мая поступило сообщение о пожаре на дачном участке в поселке Рыбачий Коченевского района. К моменту прибытия пожарных горели садовый дом и баня. Огнеборцы справились с открытым горением за 17 минут. В тушении участвовали три человека и две единицы техники. В результате пожара повреждены дом и баня на общей площади 44 квадратных метра. Хозяин участка получил ожог лица, но от госпитализации отказался, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности: избегать использования открытого огня в жилых помещениях, быть осторожными с обогревательными приборами, не перегружать электросеть, отключать электроприборы на ночь и при уходе из дома, а также воздерживаться от курения внутри помещений.