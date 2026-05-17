Полиция задержала подозреваемого в краже очков виртуальной реальности из ломбарда

Ранее судимый 42-летний житель Канавинского района украл из ломбарда очки стоимостью почти 30 тысяч рублей.

Сотрудник ломбарда в Сормовском районе Нижнего Новгорода обратился в полицию с заявлением о краже очков виртуальной реальности. Он рассказал, что в ломбарде на проспекте Кораблестроителей неизвестный похитил гаджет стоимостью 29 900 рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого: им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Канавинского района. Выяснилось, что похищенные очки он уже продал знакомому.

Возбуждено уголовное дело о краже. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.