В Самарской области за сутки произошло 27 пожаров: горели дома, автомобили

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 27 пожаров.

Источник: ГУ МЧС по Самарской области

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорания фиксировались как в городах, так и в сельских районах, в ряде случаев огонь затронул жилые строения и хозяйственные объекты.

Среди наиболее серьёзных происшествий — пожар в селе Челно-Вершины, где горел частный дом на площади 80 кв. метров. В селе Бузаевка огонь повредил мансарду частного дома — площадь возгорания составила 120 кв. метров.

Крупный пожар произошёл в посёлке Бугры — там горело сено на площади 10 кв. метров. В городе Кинель огонь охватил сразу пять неэксплуатируемых строений, общая площадь возгорания составила 700 кв. метров.

В городе Сызрань зарегистрировано два пожара: горели автомобиль «ВАЗ-2109» и модульный магазин (по 10 кв. метров каждый).

В Самаре в Советском районе произошло возгорание мусора на открытой территории площадью 40 кв. метров.

Кроме того, за сутки пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

В МЧС России по Самарской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в частном секторе и на открытых территориях, где сухая растительность и бытовые отходы могут быстро привести к распространению огня.

15 мая ребёнок и 2 взрослых были госпитализированы при пожаре в Красноглинском районе.

