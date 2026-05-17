В Волжском пятый день ищут 45-летнего мужчину в синей майке и шлепанцах

В Волжском Волгоградской области разыскивают 45-летнего Алексея Максимова. На сайте поисковой группы волонётров «Лиза-Алерт» значится, что 12 мая мужчина покинул дом и с тех пор не выходит на связь. Родные сразу обратились в полицию, однако за прошедшие пять дней никаких сведений о местонахождении Алексея получить не удалось.
Сегодня, 17 мая, к поискам подключились волонтёрские группы. В социальных сетях началось активное распространение ориентировок с фотографией и описанием пропавшего. Активисты обращаются ко всем жителям Волжского и соседних районов с просьбой внимательно посмотреть на снимок — любое свидетельство может оказаться решающим.
По описанию, Алексей Максимов имеет нормальное телосложение, его рост составляет 172 сантиметра. У мужчины тёмно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в спортивные штаны, синюю майку и чёрные шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о судьбе пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 800 700−54−52 или 112.
