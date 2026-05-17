Велосипедиста насмерть сбили в Мурино

По словам очевидцев, молодой человек не спешился на «зебре».

Источник: Соцсети

От звуков сильного удара проснулись жители дома № 17 на Воронцовском бульваре в Мурино утром 17 мая. По сообщениям очевидцев, там насмерть сбили велосипедиста. В группах города в соцсетях появились фотографии тела, накрытого черным пакетом. Недалеко лежал желтый велосипед. Со слов свидетелей, погибшему на вид от 17 до 25 лет.

— Его сбила «Газель» на пешеходном переходе. Парень на велосипеде не спешился и решил проехать по «зебре». Погиб на месте происшествия, — пишут очевидцы в Telegram-канале «Девяткино онлайн».

На место вызвали реанимацию и полицейских. Медики пытались вернуть парня к жизни, но тщетно. Местные жители жалуются, что тело погибшего велосипедиста лежало на асфальте минимум до 11 часов утра. Официальной информации о ДТП от полиции пока не поступало.

Добавим, что сутками ранее в Петербурге микроавтобус сбил двух девочек-подростков, проезжавших дорогу на самокате на красный сигнал светофора.