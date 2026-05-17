Велосипедиста насмерть сбили в Мурино

От звуков сильного удара проснулись жители дома № 17 на Воронцовском бульваре в Мурино утром 17 мая. По сообщениям очевидцев, там насмерть сбили велосипедиста. В группах города в соцсетях появились фотографии тела, накрытого черным пакетом. Недалеко лежал желтый велосипед. Со слов свидетелей, погибшему на вид от 17 до 25 лет.