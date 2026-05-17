Водитель Toyota на проспекте Энгельса порезал ухо петербуржцу

Пострадавшего отпустили домой после оказания помощи, подозреваемого задержали.

Источник: Piter.TV

В полицию Выборгского района 15 мая обратился 31-летний петербуржец. Он сообщил, что пострадал от рук неизвестного. По словам заявителя, ещё утром, в 08:51, на проспекте Энгельса у него произошёл дорожный конфликт с водителем автомобиля Toyota Corolla. Мужчина вышел из своей машины и нанёс оппоненту ножевое ранение, задев ухо.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен домой. Полицейские установили и задержали подозреваемого — им оказался 47-летний водитель японской иномарки. У него изъят нож, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Агрессор задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.