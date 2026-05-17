В Новороссийске обманутый мошенниками парень пытался поджечь отделение банка

В Новороссийске полицейские по горячим следам задержали 22-летнего парня, который пытался поджечь отделение банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О возгорании финансового учреждения сообщили очевидцы. На место оперативно прибыли правоохранители и экстренные службы. Пострадавших в результате происшествия не было.

Выяснилось, ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел на их счет 780 тысяч рублей. Под их давлением он не стал писать заявление в полицию, вместо этого по заданию третьих лиц пытался поджечь помещения банка. За эти действия теперь ему грозит до пяти лет колонии.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)», — уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.