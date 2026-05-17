Пенсионер спугнул угонщика «шестерки» на юге Волгограда

Попытка угона автомобиля была пресечена 11 мая в Красноармейском районе Волгограда. В отдел полиции № 8 обратился 66-летний владелец «ВАЗ-2106», который застал злоумышленника врасплох, — сообщили в региональном главке МВД.
По предварительным данным, неизвестный попытался завладеть транспортным средством, но не смог довести задуманное до конца. В решающий момент во двор вышел хозяин машины и немедленно позвонил в полицию.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого — 18-летнего жителя Волгограда. Молодой человек не стал отрицать содеянное и дал признательные показания.
Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ — «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о задержании мошенника, обманувшего жителя на 1 млн рублей.