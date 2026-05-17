Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Талдыкоргане

«По предварительным данным, водитель автобуса марки Isuzu, двигаясь по улице Назарбаева, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.