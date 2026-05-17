Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Талдыкоргане

«По предварительным данным, водитель автобуса марки Isuzu, двигаясь по улице Назарбаева, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.
Инцидент произошел 15 мая. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия. Автобус отправлен на специализированную стоянку, а подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в полиции.