В Башкирии извещатель спас многодетную семью

Сегодня утром в селе Ишбулдино Абзелиловского района произошёл пожар.

Источник: МЧС РФ

Загорелся дом на улице Молодёжной, где живёт многодетная семья. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь мог привести к трагедии, но спас пожарный извещатель. Он вовремя сработал, разбудил всех и предупредил об опасности.

Пожарные МЧС и добровольцы из Халиловского сельсовета потушили возгорание. Пострадал 26-летний мужчина — он получил небольшие ожоги, но от госпитализации отказался. Огонь повредил дом и имущество многодетной семьи.

Причины пожара выясняют специалисты МЧС.

Ранее в селе Урмантау при пожаре в Башкирии пострадала женщина.

