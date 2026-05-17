В Башкирии извещатель спас многодетную семью

Загорелся дом на улице Молодёжной, где живёт многодетная семья. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь мог привести к трагедии, но спас пожарный извещатель. Он вовремя сработал, разбудил всех и предупредил об опасности.
Пожарные МЧС и добровольцы из Халиловского сельсовета потушили возгорание. Пострадал 26-летний мужчина — он получил небольшие ожоги, но от госпитализации отказался. Огонь повредил дом и имущество многодетной семьи.
Причины пожара выясняют специалисты МЧС.
Ранее в селе Урмантау при пожаре в Башкирии пострадала женщина.
