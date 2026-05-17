Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул в Мозырском районе

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Подросток утонул на озере около деревни Дрозды в Мозырском районе, об этом сообщает пресс-служба ОСВОД.

Источник: Sputnik.by

Трагедия произошла накануне.

Предположительно компания подростков отдыхала на берегу озера недалеко от деревни, в месте, запрещенном для купания.

Подросток пошел купаться, прыгнул в воду и на поверхности не появился. Поисками занялась служба спасения.

Работники ОСВОД на расстоянии около 10 метров (глубина около трех метров) обнаружили и извлекли тело погибшего 15-летнего мальчика.

Ранее девочка 2023 года рождения упала в пруд в Вороновском районе. Ребенка из воды достала мать и смогла оказать ей первую помощь. Девочку поместили в реанимацию.