Подросток утонул в Мозырском районе

Трагедия произошла накануне.
Предположительно компания подростков отдыхала на берегу озера недалеко от деревни, в месте, запрещенном для купания.
Подросток пошел купаться, прыгнул в воду и на поверхности не появился. Поисками занялась служба спасения.
Работники ОСВОД на расстоянии около 10 метров (глубина около трех метров) обнаружили и извлекли тело погибшего 15-летнего мальчика.
Ранее девочка 2023 года рождения упала в пруд в Вороновском районе. Ребенка из воды достала мать и смогла оказать ей первую помощь. Девочку поместили в реанимацию.