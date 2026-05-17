В Уфе после наезда электросамоката на пенсионерку возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое молодых людей на электросамокате сбили пенсионерку. Инцидент произошёл в мае в пешеходной зоне. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя башкирского управления СК Владимира Архангельского доложить о ходе расследования и его итогах. Контроль за исполнением поручения установлен на федеральном уровне.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что у пожилой женщины врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом затылочной части черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Также наблюдается частичная потеря памяти.
Как рассказал информагентству внук пострадавшей бабушки, пожилой женщине стало немого лучше. Между тем, парня, который управлял электросамокатом, пока не нашли.