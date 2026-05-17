Прокуратура проверит причины пожара на полигоне в Пермском крае

Жители Кунгура жалуются на сильный запах в городе.

Причины пожара на полигоне в Пермском крае проверит природоохранная прокуратура, сообщает ведомство в своих социальных сетях.

Речь о возгорании отходов на полигоне в Кунгуре. 16 мая жители города заметили густой чёрный дым. На место выехали экстренные службы. Местные жаловались на запах гари и невозможность находится на улице.

Происшествием заинтересовалась межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края. По факту возгорания на полигоне будет организована проверка.

«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 16 мая сильный пожар произошёл в Закамске. На площади 2000 квадратных метров загорелись ангары.