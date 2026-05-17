Жители Казани четвёртый день жалуются на работу мобильного Интернета

В некоторых случаях не работают «белые списки».

Источник: Аргументы и факты

В Казани четвёртый день подряд жители сталкиваются с проблемами доступа к мобильному Интернету. Горожане сообщают об этом в социальных сетях, задаваясь вопросом, стоит ли дальше оплачивать мобильную связь.

Напомним, 16 мая в Казани на час ввели режим беспилотной опасности. При этом мобильные операторы предупреждали своих клиентов о возможных трудностях с сетевым подключением. Некоторые из них разослали СМС, информируя, что в Татарстане возможны ограничения на работу Интернета. Точные сроки возобновления работы обычно не называют. По словам граждан, на этот раз начали «сбоить» даже «белые списки».

Официальные причины ограничений пока не озвучены.