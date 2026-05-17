Полицейские задержали волгодонца за незаконное хранение запрещённых веществ

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

На Дону оперативники выявили факт незаконного хранения веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители задержали 29-летнего волгодонца по подозрению в хранении запрещённых веществ. Поводом стала оперативная информация.

При личном досмотре у мужчины нашли бумажный фольгированный свёрток с белым порошком. Экспертиза показала: внутри — производное наркотического средства, общей массой 1,07 грамма. Как выяснили стражи порядка, подозреваемый купил вещество через интернет-магазин и хранил его для личного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.