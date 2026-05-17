В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гражданин Индии погиб из-за беспилотной атаки ВСУ на Подмосковье, три человека пострадали, сообщили в посольстве Индии в Москве.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Подмосковье в результате атаки беспилотника погиб один гражданин Индии и еще трое получили ранения. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице», — говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

Посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Кроме того, дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.

Утром в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об отражении атаки украинских БПЛА на столичный регион. Он сообщал, что женщина погибла в Химках из-за попадания БПЛА в дом, двое мужчин погибли в городском округе Мытищи из-за падения обломков БПЛА в строящийся дом.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
