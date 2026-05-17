В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

«Сегодня в Подмосковье в результате атаки беспилотника погиб один гражданин Индии и еще трое получили ранения. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице», — говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
Посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Кроме того, дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.
Утром в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об отражении атаки украинских БПЛА на столичный регион. Он сообщал, что женщина погибла в Химках из-за попадания БПЛА в дом, двое мужчин погибли в городском округе Мытищи из-за падения обломков БПЛА в строящийся дом.